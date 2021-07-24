Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlikte dünyanın ilk 50 şirketi arasına girdi

Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in bir şirketi olarak varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 skor üzerinden A1 notu alarak dünyadaki 4 bin 914 şirket arasından 46'ncı sırada yer aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in bir şirketi olarak varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda dünyadaki 4 bin 914 şirket arasından 46'ncı sırada yer aldı. Raporda şirketin tamamı yenilenebilir kaynaklarından enerji üretiminin Birleşmiş Milletler'in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına dikkat çekildi. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren şirket; çevresel, sosyal ve yönetim performansı özellikleri bakımından dünyanın önde gelen şirketleri arasına girdiği belirtildi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's çatısı altında varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 genel skor ile üst not olan A1 derecesini elde eden şirket; çevresel, sosyal ve yönetim performansı kapsamında elektrik ve doğalgaz hizmetleri sektöründe Türkiye'deki şirketler arasında birinci olduğu belirtildi. Uluslararası Gelişen Pazarlar segmentinde 54 şirket arasından birinci olan şirket, tüm sektörler bazında dünya şirketleri arasında yapılan sıralamada ise 4914 şirket arasında 46'ncı sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler hedeflerine katkı sağlıyor

Sürdürülebilirlik raporu her yıl farklı sektörlerdeki şirketlerin çevre, insan kaynakları, insan hakları, toplum katılımı, iş davranışı, kurumsal yönetim gibi kriterlerini masaya yatırıyor. Şirket ise Vigeo Eiris'in değerlendirmesi kapsamında çevresel faktörlerde 89, sosyal faktörlerde 69, yönetişim faktörlerinde 52, operasyonel verimlilikte 77, hukuki güvenlikte 60, beşeri sermayede 64 ve itibarda ise 61 puan almayı başardı.

Raporda şirket hakkında, “Şirketin tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımı ve bu alandaki üretici olmaya devam etme taahhüdü puanını artırırken, Birleşmiş Milletler'in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına” yorumlarına yer verildi.