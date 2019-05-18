Akfen'in Çanakkale'deki Üçpınar RES projesi enerji üretmeye başladı

2020 yılına kadar Türkiye'de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW'lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'de 143 milyon dolarlık yatırıma sahip 112 MW'lık Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin 51 MW'lık ilk fazını devreye aldı.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, 143 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan Çanakkale Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinde elektrik üretimine geçti. Üçpınar RES'in, 51 MW güç kapasitesine sahip 15 türbini için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geçici kabul alan Akfen Yenilenebilir Enerji, projenin ilk fazını tamamlamış oldu. Santralin geçici kabulü yapılan ilk kısmının yıllık 156 GWs elektrik üretmesi bekleniyor. Tam kapasiteye ulaştığında 33 türbin ve 112 MW kurulu güce ulaşacak projenin 2019 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Üçpınar RES tam kapasiteye ulaştığında 450 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.

Üçpınar RES projesinin kısmi olarak devreye girmesiyle Akfen Yenilenebilir Enerji 406 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam bin 295 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaştı.

Rüzgarda atağa kaltı

Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen Mart ayında yine Çanakkale'de bulunan 30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesini tamamlayarak devreye almıştı. Akfen, Kocalar ve Üçpınar RES'in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Çanakkale'deki 58 MW'lık Hasanoba RES ve Denizli'deki 75 MW'lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine geçirmeyi hedefliyor. Böylelikle şirketin 4 rüzgar elektrik santrali projesindeki kurulu gücü 2019 yılı sonunda 275 MW'a ulaşacak. Şirketin toplam gücü ise 632 MW'a çıkacak.