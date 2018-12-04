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Akgün ve İmamoğlu birlikte sergi açtı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zübeyde Kıymet Topaloğlu'nun kişisel resim sergisinin açılışını birlikte gerçekleştirdi.


Çok sayıda grup ve karma resim sergisi açan Zübeyde Kıymet Topaloğlu, ilk kişisel resim sergisini Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi.


“Tüm Büyükçekmece ailemi sergiye davet ediyorum”


Ressam Zübeyde Kıymet'in Büyükçekmece'nin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkıdan ötürü teşekkür eden Başkan Dr. Hasan Akgün, “Sergi açılışına bugün değerli kardeşim Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Sergi açılışını birlikte gerçekleştirdik. Zübeyde Hanım bu sergi için büyük bir emek harcamış kendisini tebrik ediyorum. Sergiyi keyifle gezdim. Özellikle at üzerine çalışmalar yapan Zübeyde Hanım, atın asaletini ve estetik duruşunu çalışmalarına çok güzel yansıtmış. Tüm büyük Büyükçekmece ailemi sergiyi gezmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.


Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür etti


Sergi açılışında söz alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da ressam Zübeyde Kurt'u tebrik etti. Resim çalışmalarında iç dünyasını yansıtan eserler ortaya koyduğunu ifade eden Kıymet Topaloğlu, ilk kişisel resim sergisine ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür etti.

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