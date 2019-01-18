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Akhisarspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.


Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.

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