İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akhisarspor'da 12 kişinin test sonucu pozitif

Akhisarspor’da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı.

Akhisarspor'da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.