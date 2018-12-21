“Akıl yürütenlerin avantajlı olacağı bir sene geliyor”

Herkes önemli ölçüde bu gündemi taşımaya hazır olsun” dedi.

PwC Türkiye'nin gelenekselleşen Çözüm Ortaklığı Platformu, 17. yılında ‘Dalgaların Üzerinde Kalmak' teması altında iş dünyasıyla buluştu. Finans bölümleri başta olmak üzere hukuk, insan kaynakları, teknoloji gibi alanlarda Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinin katıldığı 17. Çözüm Ortaklığı Platformu'nda, dalgaların üzerinde kalmak için şirketlerin yapabileceği manevralar, mali ve ekonomik gündeme dair son gelişmelerin iş dünyasına etkisi, konunun uzmanlarınca işlendiği kapsamlı oturumlarda ele alındı.

Platformun açılış konuşmasında PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın gelecek için dijital alana yatırımın şart olduğunu kaydederek, “Büyümenin kolay olmadığı ama akıl yürüten, yürek koyanların gerçekten avantajlı olacağı bir sene geliyor. Herkes önemli ölçüde bu gündemi taşımaya hazır olsun” dedi.

Yalçın, Türkiye mevcut ekonomi durumunda sıçrama yapabilmesi için herkesin katkı vermesi gerektiğini söyleyerek, “Yeni ekonomik program baktığınızda dengelemeli disiplin performansı ile ölçülecek ve içindeki değerler unsurlar açısından kritik gözle bakmak yerine nasıl yardım edebiliriz şeklinde bakmak lazım. Çünkü bugün bu dalgaların üzerinde kalabilmek için politik çekişmelerden, gerçekçi hayata geri dönüp yapılanın en doğru şekilde yapılmasına herkesin katkı vermesi gerekir. Başka ülke yok bizim için üzerinde dalgaları aşabileceğimiz başka sörf tahtası yok bunun bilincinde olmak zorundayız” diye konuştu.

“Geleceğimizi bu topraklarda aramak zorundayız”

Yalçın, Neil Armstrong'un Ay'a ayak basmasından bahsederek, “Herkes Ay'a gidiyor. Sonuçta biri gerçekten orada ekstra bir kaynak bulacak, biz gidemezsek bile toplam artı değeri yükselteceği için olumlu buluyorum ama açıkçası biz geleceğimizi henüz Türkiye olarak bu topraklarda aramak zorundayız. Aydan ilave kaynağı beklememeliyiz ama oradan ciddi bir kaynak gelirse o konuda da elimizin boş durmayacağını söyleyebilirim. Uzay programımız başladı bile” şeklinde konuştu.

Haluk Yalçın gelecekte yapay zekanın gelecekte yaygın olarak kullanılacağından söz ederek, “Bugün 17 yaşında olan insanlar geleceği yönetecek yapay zekaya hükmedecek olan gençler onlar biz üzerimize düşen görevi yapıp onları eğitmezsek, ki bu gün iyi eğitemiyoruz, daha iyi yapay zekayla mücadele edecek ve onu yenecek onu yönlendirecek mühendislik, 'Science Technology Engineering And Mathematics' dediğimiz sistem içinde sistem mezunu olarak daha fazla sistemin içine sokmazsak, yapay zeka bizim için çok verimli olmayabilir. Bu işin altına elimizi sokarsak hep gururla anlattığımız Güney Kore örneğine benzer bir şeyler yapabiliriz” diye konuştu.

Eğitimsiz ve işsiz gençlerin ekonomiye kazandırılması

Yalçın, Türkiye'de çalışmayan ve eğitim-öğretim görmeyen gençlerin oranının yüzde 33 olduğu bilgisini vererek, “Türkiye şu anda çalışmayan eğitim ve öğrenim görmeyen gençlerinin toplam oranı yüzde 33. Bu gençleri dijital olarak eğiterek içgüdü piyasasına kazandırmamız durumunda ekonomimize gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 8'i civarında ilave katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.