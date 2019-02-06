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Akıllı moda deneyimi dönemi

Online alışverişte müşterilere son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri sunulacak.


Online alışveriş platformu Morhipo.com, ‘Koşulsuz Müşteri Mutluluğu' anlayışıyla güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.


Yapılan duyuruya göre Morpass, Morhipo.com müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli Networkdry kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunuyor. Morpass'ın akıllı moda deneyiminden yararlanmak ve kişiye özel tekliflerle alışverişin keyfini çıkarmak için


Morpass üyesi olmak yeterli olduğunu bildirildi.


Hem kazandırıyor hem keyfe dönüşüyor


Morpass ilk günden müşterilere tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle toplam 2.1 milyon TL değerinde fayda sunduğunu bildirdi.

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