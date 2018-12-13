Akıllı şehircilik bu zirvede masaya yatırılacak

Bu yıl beşincisi düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi, kişisel veriler ve siber güvenlik temasıyla 19-20 aralık 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Faruk Eczacıbaşı'nın ana konuşmacı olarak katılacağı zirvede hem akademiden hem kamu kurumlarından hem de özel sektörden uzman isimler bir araya gelecek.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi (ABZ), 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ilk günündeki oturumlarda, dijital dönüşüm çağında akıllı şehir kurmak, şehir yönetiminde siber güvenlik, kişisel verilerin yönetiminde sorumluluklar, riskler ve şehir için yerli / milli çözümler konuları gündeme alınacak. 20 Aralık'ta ise yerel yönetimler, akademi, STK'lar ve özel sektörden konularında uzman kişilerin katılacağı tematik çalıştaylar düzenlenecek.

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği zirvenin konuşmacısı Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı; yapay zeka, nesnelerin interneti, veri güvenliği etrafında akıllı şehirlere ilişkin iyi uygulama örnekleriyle birlikte geniş bir perspektif sunacak. Zirve aynı zamanda hizmet standartlarının yükseltilmesi için başta teknolojik gelişmeler olmak üzere yeni araç ve uygulamalardan azami düzeyde fayda üretilmesi adına; Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Samsung İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Avrupa Sorumlusu Yankı Yalçın, Microsoft Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yrd. Erdem Erkul, TÜBİTAK Bilgem Siber Enstitü Müdürü Mustafa Dayıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aslı Deniz Helvacıoğlu gibi isimler bir araya gelecek.

Geleceğin şehirlerinin nasıl olması gerektiğinden yapay zekaya, nesnelerin interneti ve bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, yerli ve milli inovasyondan blok zincir teknolojisine akıllı şehirleri şekillendiren unsurları gündemine alan ABZ; katılımcılara gerçekçi bir gelecek senaryosu çizecek.

Ana Sponsorluğunu MegaCard'ın üstlendiği zirvenin altın sponsorluğunu Microsoft, Alibaba Cloud ve BeyazNet üstlendi. Panasonic, Amazon Web Services, Bilge Adam, Forte ve Evreka da zirvenin gümüş sponsorları olarak yerlerini aldı.

Etkinliğe ilişkin tüm detaylar www.abz.com.tr adresinde yer alıyor.