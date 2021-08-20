Akiş GYO 2021 ilk yarısı itibariyle 6,4 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı

Gökşin Durusoy, “Covid 19 kaynaklı kapanmalar, kur dalgalanmaları ve perakende sektöründe yapısal değişikliklerin konuşulduğu bir ortamda kiracılarımıza da destek olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlarımız sayesinde yılın ilk yarısını en verimli şekilde geride bıraktık” dedi.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçları açıklandı. Pandemi kaynaklı kısıtlamaların ve alışveriş merkezlerinin kısmen kapalı kalmaya devam ettiği 2021 yılının ilk yarısında, Akiş GYO aktiflerini yüzde 5 büyütmeyi başarırken, konsolide olarak 142 milyon TL gelir elde etti. 2020 yılı ilk yarısında olduğu gibi 2021 yılı ilk yarısında da pandemi kaynaklı kapanmalar, yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ve perakende sektöründeki yapısal değişikliklere rağmen şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 98 gibi yüksek doluluk oranları ve yasakların gevşemesiyle her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları ile başarılı performanslarını devam ettirdi.

Şirketin 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren Gökşin Durusoy, “2021 yılının ilk yarısı, pandemi kaynaklı negatif etkilerin hafiflemeye başladığı, aşı uygulamalarının hızlandığı, kapanmaların dönem dönem devam ettiği ve ilk yarıyılın son günü akabinde neredeyse tamamen kalktığı oldukça hareketli ve yoğun bir gündemle geçti. Özellikle ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkullerimizdeki kiracılarımızın içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla yılın ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamladık” dedi.

“Haziran ayında AVM'lerimizde ciro rekoru kırıldı”

Durusoy, sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılından bu yana AVM'lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu sebeple haziran ayında her iki AVM'mizde tarihsel ciro rekorları kırılması bizim açımızdan sürpriz olmadı” şeklinde konuştu.

Temmuz ayı ciro rakamlarının haziran ayının da ötesinde gerçekleştiğini söyleyen Durusoy, “Yeni kısıtlamalar gelmezse 2021 yıl sonu itibariyle AVM ciroları anlamında 2019'u yakalayıp bir miktar üzerine de koyabiliriz. Ziyaretçi sayıları ise biraz daha geriden geliyor ama orada da her geçen gün artan ivmeyi gözlemliyoruz. Öte yandan yılın başında açıkladığımız Erenköy binamızda kiracımız olacak olan Boyner'in de yılın ikinci yarısında operasyonlarına başlamasıyla kira gelirlerimizi de artıracağız” diyerek sözlerini noktaladı.