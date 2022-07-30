Akiş GYO, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Raporda şirketin faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetsel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamaları açıklandı.

Akiş GYO üçüncü kez yayımladığı “Sürdürülebilirlik Raporu” ile faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetsel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını açıkladı. 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 arası operasyonlarını kapsayan rapor, şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ve aynı zamanda şirketin katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İlerleme Bildirim Raporu niteliğinde bir analizi de ortaya koyuyor.

Akiş GYO Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; Kurumsal Yönetişim, Dijitalleşme ve İnovasyon, İklim Değişikliği ile Mücadele, Müşteri Memnuniyeti, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplumsal Gelişime Katkı ana başlıklarında sürdürülebilir değer oluşturmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştiriyor.

“Sektöre örnek olabilecek hedefler belirleyerek sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalara imza attık”

Üçüncü kez yayımlanan rapor üzerine değerlendirmede bulunan AKİŞ GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, "2021 yılı sürdürülebilirlik konusunda şirketimiz için çok başarılı bir yıl oldu. 2021 yıl sonunda açıklandığı üzere, 2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazandık. 2021 yılı aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalara imza attığımız bir yıl oldu. Karbon ayak izinin ölçümlenmesi ve raporlanmasının yanı sıra, portföyümüzdeki Akbatı AVM ve Akasya AVM, ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi için DAKKS Alman Akreditasyonuna uygun olarak sertifikasını aldı. Buna ek olarak, Akbatı ve Akasya, kullandığı elektriği yüzde 100 yenilenebilir yeşil enerjiden karşılayarak uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasını aldı. Akiş GYO kısa vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamını gerçekleştirmiş olup 2022 ve sonrası için de kısa ve uzun vadeli, sektöre örnek olabilecek hedefler belirleyerek bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarına devam etmektedir” dedi.