AKİŞ GYO ‘İş'te Eşit Kadın' sertifikası almaya hak kazandı

Şirketin, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek iş birliği ile gerçekleştirilen bağımsız denetim sonrasında, sektöründe 'İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı almaya hak kazanan ilk şirket olduğu açıklandı.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek tarafından yapılan bağımsız denetim sonrasında, gayrimenkul sektöründe bir ilki gerçekleştirerek İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Şirket, İş'te Eşit Kadın Sertifikası kapsamında iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlara yönelik olan ve Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki toplamda 50'den fazla kriterde değerlendirildi. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması, ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi oluşturulması, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, şiddet ve tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması, tedarik zincirinin politikalar doğrultusunda bilgilendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması, tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması gibi kriterlerde gereklilikleri yerine getirdiği bağımsız olarak tasdik edilen şirket; başarı derecesinin 70 puan olduğu denetimi 89 puan ile tamamlayarak ‘İş'te Eşit Kadın' sertifikasının sahibi oldu.

“Sektöre, kadınlara ve topluma değer katan çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz”

İş hayatında ve sektörde fırsat eşitliği sağlama politikasını şirket öncelikleri arasına konumladıklarını ifade eden Akiş GYO İnsan kaynakları Direktörü Özlem Özbatır, “Akiş GYO olarak her alanda olduğu gibi iş dünyasında da fırsat eşitliği sağlamak adına, birçok aksiyonu hayata geçiriyoruz. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini sektörümüzde sağlamak için oldukça hassas davranıyor, yüzde kırk kadın çalışan oranımızla bu konuya çok değer ve önem veriyoruz. Gayrimenkul sektöründe bir ilki hayata geçirerek Sürdürülebilirlik Akademisi ve saygın İngiliz denetim şirketi Intertek tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda ‘İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı almaya hak kazanmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Kadın çalışanlarımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın hayatına değer katacak önemli girişimlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.