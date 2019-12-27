Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

2019 yılında Akasya'da yüzde 95, Akbatı'da ise yüzde 98'lik doluluk oranıyla kira gelirini artıran şirketin, 2020'de önceliği devam eden projelerin tamamlanması olacak.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), 2019 yılının son Yatırımcı&Analist toplantısı yapıldı. Akasya'daki ortak çalışma alanı ve Teknoloji ve İnnovasyon merkezi WorQuarters'ta gerçekleştirilen toplantıya, Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy ile birlikte şirketin üst düzey yöneticileri, aracı kurumlardan uzmanlar ve portföy/fon yöneticileri katıldı.

"2019 yılını beklentilerin üzerinde kapatıyoruz"

Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, 2019'u beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını söyledi.

Durusoy sözlerine şöyle devam etti: "Yenilikçi ve bulunduğu çevreye değer katan gayrimenkul yatırımlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'deki gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden farklı olarak kira getirisi yüksek alışveriş merkezi yatırımlarının yanında cadde mağazacılığının da yer aldığı bir portföyümüz var. Varlıklarımızın yüzde 90'ı kira geliri getiren operasyonel ticari gayrimenkullerden oluşuyor. 2019 yılında Akasya ve Akbatı'da Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Ciro ve Ziyaretçi Endeksi'nin üzerinde büyüme oranları yakaladık. 2019'u Akasya'da yüzde 95, Akbatı'da ise yüzde 98 oranındaki doluluk oranıyla kapatıyoruz. Eylül ayında 100 milyon TL'lik ilk tahvil ihracını yaptık ve kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi. Buna ek olarak istikrarlı büyümemizi yükselen kurumsal yönetim notumuzla perçinledik ve kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 9,62'ye yükseldi."

"Global Compact'e katılıyoruz"

2020 yılında büyümeye devam edeceklerini belirten Durusoy, "Projelerimiz özelinde konum, marka karması, etkinlikler ve doluluk parametrelerinde rakiplerimizden pozitif ayrışmaya yönelik adımlar atmayı sürdüreceğiz. Cadde mağazacılığı tarafındaki projelerimizi tamamlayarak kira gelirini artırmayı planlıyoruz. Londra'nın ana ticaret merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta olan Aldgate bölgesinde yer alan konut projemiz de planlanan şekilde devam ediyor. Bunların yanında yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarına yönelik işler yapmayı sürdüreceğiz. 2020 yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bir proje hayata geçirdik. Akasya'da bu sene önceki yıllardan farklı olarak alışveriş merkezi içerisinde geleneksel yılbaşı süsleri yapmak yerine bu iş için harcayacağımız bütçeyi TOG'a bağışlıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi 'Global Compact'e katılıyoruz ve bununla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik konusunda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.