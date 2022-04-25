Akkim, sürdürülebilir gelecek için plastiği azaltacak

İş Dünyası Plastik Girişimi'ne imza atan şirket, bu yılın sonuna dek plastik şişe tüketimini sonlandıracak. Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, “Yaşama kimya ile değer katma misyonumuzun ışığında plastik kullanımını azaltırken iyi bir gelecek idealine sunduğumuz desteğimizi artıracağız” dedi.

45. yılını kutlayan Akkim Kimya, “Sürdürülebilirlik kimyamızda var” sloganıyla bu alandaki yeni taahhütlerini açıkladı. Şirket, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact'in kurucularından olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi'ne (İPG) imza attı. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin tarafı olan Akkim Kimya böylelikle plastik tüketimini sıfırlamayı hedefleyen çeşitli uygulamalar hayata geçirecek.

Ambalajlar yüzde 90 geri dönüştürülecek

Şirket İPG taahhütleri kapsamında bu yıl, ofislerinde kullandığı farklı ebatlardaki plastik şişelerin tüketimini her kalemde sonlandıracak. Bu süreçte yemekhanelerdeki tek kullanımlık ayran ve yoğurt ambalajlarının da yüzde 100 oranında geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak.

Ayrıca 2022'nin sonuna kadar çalışanlarımıza tek kullanımlık, sorunlu ve gereksiz plastik tüketiminin çevreye verdiği zararlar ile bu ürünlerin tüketiminin azaltılmasına ilişkin farkındalık eğitimleri verilecek. 2022 sonuna kadar plastik tabak, çatal-bıçak, bardak ve pipet gibi tek kullanımlık malzemeler tüm ofislerden kademeli olarak kaldırılacak.

“Geleceğimizi teminat altına almak için harekete geçtik”

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, İPG taahhütleri doğrultusundaki çalışmaların önemini anlattı. Çevresel ve toplumsal anlamda daha iyi bir gelecek için paydaşlarla iş birliği yaptıklarını kaydeden Kipri, “Geleceğimizi bugünden teminat altına alabilme ideali doğrultusunda sürdürülebilirliğin taşıdığı önem her geçen gün artıyor. 45 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin öncü ham madde üreticisi Akkim Kimya olarak, İPG imzamızla taahhütlerimizi ortaya koyup harekete geçtik. ‘Yaşama kimya ile değer katma' misyonumuzun ışığında plastik kullanımını azaltırken iyi bir gelecek idealine sunduğumuz desteğimizi artıracağız”.