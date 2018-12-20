Akkök Holding yönetim kurulu başkanlığına Raif Ali Dinçkök atandı

Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök'ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, başta kimya, enerji ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren, Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök'ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.

Akkök Holding Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu başkanı olarak atanan Raif Ali Dinçkök, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Sevgili babam Ali Raif Dinçkök'ün gösterdiği yolda, tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum”.

Raif Ali Dinçkök kimdir?

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akkök Holding'te çalışmaya başladı. 1994-2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. satın alma bölümünde, 2000-2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; yönetim kurulu başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, başta Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-Kim ve Gizem Frit olmak üzere çeşitli Akkök Holding şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekilidir. Aynı zamanda, Akkök Holding şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.