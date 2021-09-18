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Akmerkez Açık Hava Sineması sona erdi

Ağustos ayında başlayan ve sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Akmerkez Üçgen Teras etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Açık Hava Sineması gösterimleri Underground filmi ile sona erdi.



Sinemaseverlerin her yıl merakla beklediği Akmerkez Açık Hava Sineması, Underground filmi gösterimi ile sona erdi. Gösterimlerin Bir Film tarafından Üçgen Teras'ta gerçekleştirildiği Açık Hava Sineması'nda farklı zevklere hitap eden ‘Baba', ‘Konuş Onunla', ‘Minari', ‘Kaldırım Serçesi', ‘Kurye', ‘İnsanlar İkiye Ayrılır', ‘Rifkin'in Festivali' ve ‘Underground' gibi filmler sinemaseverlerle buluştu. Çimlerin üzerinde, yıldızların altında gerçekleşen film gösterimlerinde sinemaseverler güzel geceler yaşadı.

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