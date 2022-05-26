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Akmerkez AVM'nin yeni genel müdürü Hakan Tümkaya oldu

Etiler’de hizmet veren Akmerkez AVM’de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Etiler'de hizmet veren Akmerkez AVM'de üst düzey atama gerçekleştirildi. AVM'nin genel müdürlük görevine, şirketin deneyimli ismi Hakan Tümkaya getirildi.


Akmerkez AVM'nin genel müdürlük pozisyonuna, üç yıla yakın süredir Alışveriş Merkezi ve Tesis Direktörü olarak Akmerkez'de görev yapan, Hakan Tümkaya atandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre uzun yıllardır AVM sektöründe yer alan Tümkaya, 16 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla ‘Genel Müdür' unvanını üstlendi.

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