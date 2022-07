Akmerkez Üçgen Teras'ta Açık Hava Sineması başlıyor

Akmerkez Üçgen Teras'ta her yıl düzenlenen Açık Hava Sineması, 2-20 Ağustos tarihleri arasında her Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi 21.00'de gerçekleşecek.

Akmerkez Üçgen Teras'ta her yıl düzenlenen Açık Hava Sineması, Yemeksepeti ana sponsorluğunda, Bir Film iş birliğiyle 2-20 Ağustos tarihleri arasında her Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi saat 21.00'de gerçekleşecek. Etkinlikte, sevilen ve unutulmayan filmler izleyicilerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, gösterimlerden önce misafirlere sponsor tarafından çeşitli ikramların yapılacağı, birbirinden lezzetli yeme-içme alternatiflerinin sunulacağı, canlı müzik ve fotoğraf alanları ile yazlık sinema ambiyansını yaşatacak festivalin biletleri biletinial.com'dan alınabiliyor.

Program şöyle açıklandı:

2 Ağustos Salı - House of Gucci/ Gucci Ailesi

3 Ağustos Çarşamba - The Worst Person in The World/ Dünyanın En Kötü İnsanı

5 Ağustos Cuma - Elvis

6 Ağustos Cumartesi - Everything Everywhere All at Once/ Her Şey Her Yerde Aynı Anda

9 Ağustos Salı - Parallel Mothers / Paralel Anneler

10 Ağustos Çarşamba - Leon: The Professional/ Sevginin Gücü

12 Ağustos Cuma - The French Dispatch/ Fransız Postası

13 Ağustos Cumartesi - Vortex

16 Ağustos Salı - The Doors

17 Ağustos Çarşamba - Love Actually/ Aşk Her Yerde

19 Ağustos Cuma - C'mon C'mon/ Yaşamaya Bak

20 Ağustos Cumartesi - West Side Story/ Batı Yakasının Hikayesi