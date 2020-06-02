''Akmerkez'de tüm misafirlerin içi rahat olsun''

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 19 Mart'ta kapılarını kapatan Akmerkez, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyaretçileriyle buluştu. AVM, Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmelerinin yanı sıra ek önlemler geliştirerek toplum ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden tam kapasitede çalışmaya başlıyor.

Akmerkez, Türkiye'de COVID-19 salgınının görülmesinden sonra kendi inisiyatifi ile kapılarını ilk kapatan alışveriş merkezlerinden biri olarak örnek olmuştu. 19 Mart tarihinden beri toplum sağlığının korunabilmesi adına yalnızca market ve eczane ile sınırlı hizmet veren AVM, 1 Haziran'dan itibaren, sağlık otoritelerinin yönlendirmelerinin yanı sıra ek sağlık önlemlerini de alarak tekrar tam kapasite ile hizmete başladı.

Verilen bilgiye göre, AVM, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanlarının koordinasyonunda 'Yeni Normal'e adaptasyon için birçok önlem hayata geçirdi. 'Her 10 metrekareye 1 kişi' kuralı, maskesiz girişlerin sınırlandırılması gibi genel önlemlerin yanı sıra AVM, 'Sıfır risk' prensibini destekleyecek ek uygulamalarla da sağlık tedbirlerini güçlendirdi.

Termal kameralar ile temassız ateş ölçümü

Verilen bilgiye göre, yapılan yeni çalışmalar kapsamında Akmerkez'de havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturulurken Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile ziyaretçilerin ateş ölçümünü de temassız olarak yapılacak.

Hijyen timleri denetim yapacak

Ayrıca sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için 'Özel Hijyen Ekipleri' oluşturuldu. Sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu.

''Akmerkez'de misafirlerimizin içi rahat olsun''

Akmerkez Genel Müdürü Murat Kayman, ''AVM olarak 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifimizle hizmetlerimizi büyük oranda sınırlamıştık ve bu adımı atan ilk alışveriş merkezlerinden biri olduk. Faaliyetlerimize devam edebilmek için salgının etkilerinin azalmasını bekledik. Ara verdiğimiz bu dönemi tüm iş ortaklarımızla birlikte güç birliği yaparak atlatacağımıza inanarak geçirdik. Ziyaretçilerimiz ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir endişe taşımasın, içleri rahat olsun diye bu süre zarfında yeni normale dönüş için halk sağlığını gözeten bir dizi önlem aldık. Açıldığımız 1 Haziran tarihi itibariyle alışveriş merkezimizi ziyaret eden birisi, burada rutin dezenfeksiyon işlemlerinin sıklaştırıldığını görecek. İçeri girerken temassız bir şekilde ateş ölçümü yapılacak. Daha güvenli bir iklimlendirmenin olduğunu görecek. İçeri girerken herkes maskeli olacak. Tabii burada yalnızca bizim ve mağazalarımızın alacağı önlemler değil, ziyaretçilerin de gerekli tedbirleri alması bekleniyor. Bu yüzden Akmerkez'de tüm misafirlerimizin içi rahat olsun” dedi.

Sosyal mesafe görsellerle teşvik edilecek

Öte yandan AVM içerisinde tüm taşeronlar ve ilgili saha personellerine de açılış sonrası süreç ile ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor. Tuvaletlerin içi dahil olmak üzere sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanırken yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Yürüyen merdivenlerde 'üç basamaklık mesafe' kuralının uygulanması için ziyaretçiler görsellerle teşvik edilecek. Asansörler sadece engelli, hamile ve yaşlı ziyaretçiler tarafından, en fazla 2 kişinin yolculuk edeceği şekilde kullandırılacak.