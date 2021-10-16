İhlas Haber Ajansı

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AKM'nin ışıkları yakıldı, son rötuşlar yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.


Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2018 yılında inşasına başlanan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Yapılan son rötuşlarla birlikte bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nin ışıkları yakıldı. Işıklandırılan AKM'nin görüntüsü beğeni topladı.

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