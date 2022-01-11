AKOM, İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi alınan tedbirleri açıkladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da çarşamba gününden itibaren etkisini sürdürecek olan kar yağışı öncesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Yağışın, günün ilerleyen saatlerinde, özellikle şehrin yüksek noktalarında, kara dönüşeceği de açıklandı. Bu açıklamaların ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.

“7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır”

Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü "Şu anda da yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerimiz 7/24 esasında vardiya düzenine geçecek ve aksiyonlarımızı, sahada yürütülen çalışmalarımızın koordinasyonunu merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 km'lik yol ağımızda 7 binin üzerinde personel, bin 500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla sahada gelen Meteoroloji parametrelerini de takip edeceğiz" dedi.

"Çekici kurtarıcılarımız arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek"

Yönlendirme ve Çalışmaların AKOM üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Tütüncü, "Çekici kurtarıcılarımız özel noktalarda, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Onlar da çalışmalarını sahada gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.

"Evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk"

Hali hazırda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tütüncü, "Kış sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamlama babında evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk. Olumsuz hava koşullarında trafikte kalan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir olumsuzluk yaşanan noktalara mobil büfelerimizi hızlı bir şekilde sevk edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için şehrimizin en uç noktasına kadar farklı farklı yerlerde mama dağıtımlarımız, bakım ve tedavi hizmetlerimiz de bu süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.