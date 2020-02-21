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Aksa Akrilik 2019 yılı kar payı teklifini açıkladı

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, 2019 yılına ait kar payı teklifini açıkladı.

Şirket, bu yıl pay sahiplerine hisse başına 0,74 TL olmak üzere toplam 239 milyon 575 bin TL nakit kar payı ödemesi yapacak.



Yüzde 18'lik küresel pazar payı ile Yapılan bilgilendirmede şirket, genel kurulda onaylanması halinde 2020 yılında pay sahiplerine hisse başına 0,74 TL olmak üzere toplam 239 milyon 575 bin TL nakit kar payı ödemesi yapacağını açıkladı.


Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 204 milyon 702 bin 500 TL net kar payı ödemesi gerçekleştirmişti. Kar payı ödemeleri, genel kurulda onaylanması halinde 7 Nisan tarihinde yapılmaya başlanacak. Aksa Akrilik, bu durumda geçen yıla oranla yüzde 17 daha fazla kar payı dağıtmış olacak.


Bu yıl 3,6 milyar TL ciroya ulaşan Aksa Akrilik, yüzde 16'lık FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı) marjı ile de karlılığını destekledi. Aksa Akrilik'in net kârı da geçtiğimiz seneye göre yüzde 24 artış ile 224 milyon 296 bin TL'den, 277 milyon 682 bin TL'ye yükseldi.

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