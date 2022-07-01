Aksa Akrilik, Akkim ve Akcoat'tan 'Ar-Ge 250' başarısı

Akkök Holding iştiraklerinden Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik ve Akkim Kimya ile Sakarya'da üretim tesisleri bulunan Akcoat, bu yıl da Turkishtime dergisinin ‘Ar-Ge 250' listesinde yer almayı başardılar.

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Turkishtime'ın 2013'ten bu yana gerçekleştirdiği ‘Ar-Ge 250' araştırmasının sonuçları açıklandı. Akkök Holding iştiraklerinden Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik ile Akkim Kimya ile Sakarya'da üretim tesislerine sahip Akcoat, bu sene de Türkiye'nin en başarılı Ar-Ge yatırımcıları arasında yer aldılar.

Aksa Akrilik, genel listede 43 basamak birden yükseldi

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketler listesinde geçtiğimiz yıla kıyasla tam 43 basamak birden yükselerek 65'inci oldu. Ayrıca Ar-Ge merkezinde 2021'de 31 proje yürüten şirket, bu kategoride de ilk 100 arasına girerek 90'ıncı sıraya adını yazdırdı. Geçen yıl 33 milyon 547 bin TL Ar-Ge yatırımı yapan şirketin bu alandaki 2022 bütçesi ise 40 milyon TL'nin üzerinde.

Akkim, 1 yılda 67 Ar-Ge projesi geliştirdi

Türkiye'nin önde gelen kimyasal ham madde üreticilerinden Akkim Kimya, bu yıl genel listede 1 basamak yükselip 119'unculuğa yerleşti. Şirket, Ar-Ge merkezindeki 67 projesi ile bu kategoride 28. sıranın sahibi olmayı başardı. 2022'de 28 milyon 27 bin TL Ar-Ge bütçesi ayıran şirket, geçen yıl bu alanda 21 milyon TL'yi aşkın yatırıma imza atmıştı.

Akcoat, 36 tasarım tescili aldı

Kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, Ar-Ge merkezindeki çalışmalarıyla 2021'de 36 adet tasarım tescili alarak bu kategoride 15'inci oldu. Genel listede 2 basamak çıkarak 220'nci sıraya yükselen şirket, sene içinde tamamladığı 86 proje ile bu alanda da 19'uncu olma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge ve inovasyona 11 milyon TL'ye yakın yatırım yapan şirket, 2022'deki Ar-Ge bütçesini 20 milyon TL'ye yükseltti.

Yıl boyunca yapılan yatırımları ve projeleri araştırıyor

Verilen bilgiye göre, Turkishtime'ın geleneksel Ar-Ge 250 araştırması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezine sahip şirketlerin, yıl boyunca bu konudaki yatırım miktarı ve proje sayılarını listelemesiyle önem taşıyor.