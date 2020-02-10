Aksa Akrilik, çevre uygulamalarıyla derece atladı

Akrilik, ‘İklim Değişikliği' derecelendirmesinde ikinci kez B-seviyesinde değerlendirilirken, ‘Su Programı' derecelendirmesini ise B seviyesine yükseltti. Böylelikle, şirket, ‘İklim Değişikliği' ve ‘Su Yönetimi'nde küresel ölçek ortalamasının üstünde derecelendirildi.

Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde verimliliğe odaklı yaklaşımlar geliştiren Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik adına yaptığı girişimleri sonucunda CDP'nin (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) ‘İklim Değişikliği' derecelendirmesinde ikinci kez B- seviyesinde değerlendirilirken , ‘Su Programı' derecelendirmesinde ise notunu B seviyesine yükseltti.

şirket, CDP programı kapsamında; sera gazı emisyonları, iklim değişikliği, stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerini gönüllük esasına dayanarak CDP 2019 iklim değişikliği ve su programı soru listesine uygun olarak paylaştı.

CDP, şirketleri, kapsamlı ve bağımsız bir metodoloji kullanarak, beyanın kapsayıcılığı, farkındalık seviyesi, çevresel risklerin yönetimi ve çevre ile ilgili hedeflerin belirlenmiş olması gibi çevresel konularda liderlikle ilgili iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, A ile D- arasında notlandırıyor. Yeterli bilgi sağlamayan veya raporlama yapmayan şirketler ise F olarak notlandırılıyor.