Aksa Akrilik CFO'sundan evde maraton denemesi

Sosyal izolasyon nedeniyle özellikle hareket gerektiren bazı aktiviteleri gerçekleştirmek eskisi kadar kolay olmazken, Aksa Akrilik CFO'su Erdinç Kazak, karantina şartları altında sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Kazak, evinin 38 metrelik koridorunu tam 1110 tur koşarak 42 km'lik maraton koşusunu 5 saat 44 dakikada tamamladı ve bir ilki başardı.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayarak sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Karantina süreci olarak adlandırılan bu dönemde sağlıklı yaşama önem veren sporseverler, sınırlı şartlar altında üretici çözümler üretiyor. Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik CFO'su Erdinç Kazak, evinde maraton koştu. Evindeki 38 metrelik koridorda tam 1110 tur atan Kazak, toplamda 5 saat 44 dakikada, 42 kilometre 195 metre uzunluğundaki maraton mesafesini tamamlamış oldu. Eşinin ve kızının da desteğiyle start-finish düzlükleri, yol göstericiler, beslenme ve kontrol noktalarıyla koridoru koşu parkuruna çeviren Kazak, maratonun sonunda bitiş çizgisini geçerek kızıyla kucaklaştı.

B Planı: ''Evde Kal, Maraton Koş''

Profesyonel iş hayatının yanı sıra, küçük yaşlardan bu yana çeşitli dallarda sporla ilgilendiğini anlatan Erdinç Kazak, koronavirüs salgını öncesinde Türkiye'nin zorlu yarışlarından Ultra Trail Maraton'un Alanya ve İznik etaplarına hazırlandığını söyledi. Kazak, pandemi sebebiyle yarışların ertelenmesinden sonra evde antrenmanlarına devam ettiğini dile getirdi. Bir yarış organizasyon şirketinin yurtdışındaki örneklerden esinlenerek “A planımız yoksa B planımızı devreye koyarız” mottosuyla düzenlediği 'Sanal Koşu' etkinliğine dahil olan Kazak, 7-12 Nisan günleri arasında yapılan yarışlarda maraton koşmaya karar verdiğini ifade etti. Kazak, evindeki koridorda 42 km195 metrelik maraton mesafesini koşarak, yarış sitesi kayıtlarına göre Türkiye'de bu kategorideki yarışı tamamlayan ilk kişi, toplamda ise 5 kişiden biri olduğunu dile getirdi.

Erdinç Kazak, evde geçirdiği zamanları hem verimli hem de eğlenceli hale dönüştürmeye çalıştığını belirterek, ''Maraton koşusu sırasında uzun bir yolcuktasınız ve limitlerinizi zorluyorsunuz. Bitiş çizgisine vardığınızda imkansız olduğu düşündüğünüz şeylerin gerçekleşebileceğini görerek, başarmanın hazzını yaşıyorsunuz. Bu yarışta koşarak gerek iş gerekse sosyal hayatta karşılaşılan zorlukların bir B planı ile aşılabileceğini çevreme göstermek istedim. Pandemi sürecinde ailemden aldığım destekle evdeki spor aktivitelerimi sürdüreceğim. Bu dönemin insanlar için en önemli artısı kendi kendine yetebilme ve her koşulda üretmeye ve çabalamaya devam etme alışkanlığının yayılmaya başlaması oldu'' dedi.