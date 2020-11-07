Aksa Akrilik, FAVÖK seviyesini geçen yıla göre yüzde 20 artırdı

Şirketten yapılan açıklamada, yılın son çeyreğinde elde edilen 135 milyon TL'lik kâr ile dokuz ay toplamında 182 milyon TL net kâra ulaşıldığı belirtildi. Böylece, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 20 artan Faiz, Vergi ve Amortisman öncesi karı, 539 milyon TL oldu.

Yüzde 19'luk global, yüzde 70'lik yerel pazar payı ile dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticilerinden biri olan Aksa Akrilik, 2020 yılı üçüncü çeyreğine ait sonuçlarını paylaştı. Açıklanan 9 aylık sonuçlara göre 2,7 milyar TL hasılat elde eden şirket, pandemi etkisinde geçen ikinci çeyreğin ardından gelen güçlü taleple birlikte, yılın üçüncü çeyreğinde 135 milyon TL net kara ulaşmayı başardı. Şirketin müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa'nın, cirodaki artışla paralel olarak net kar seviyesine de pozitif katkı sağlaması dikkat çekti. Böylece, stratejik ürün kapsamındaki karbon elyaf yatırımları ve katma değerli ürün ihracatı sayesinde ülke ekonomisi de desteklenmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş,“2019 yılı sonu verilerine göre dünya akrilik elyaf üretiminin beşte birini gerçekleştiriyoruz. Dünya akrilik elyaf üretim ve tüketiminin yarısına yakın kısmının Çin'de olduğunu düşündüğümüzde ve global pazar payımıza Çin hariç baktığımızda, yüzde 50'ye yakın bir paya sahip olduğumuzu görüyoruz. Yılın ilk 9 ayını tamamladığımızda, salgının oluşturduğu belirsizlik ortamına rağmen yüzde80 civarında kapasite kullanımı yakalamayı başardık. Diğer taraftan, pandemi döneminde de yatırımlarımıza devam ederek 270 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. 2020 sonunda oldukça zorlu geçen bu yılı, nisan - haziran dönemindeki kayba rağmen yüzde 80-85 civarında kapasite kullanımı ve 500 ila 550 milyon ABD doları arası bir ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.