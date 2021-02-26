Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'ne 6'ncı kez layık görüldü

Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen “Kurumsal Yönetim Ödülleri”nde üst üste 6'ncı kez ödüle layık görüldü. Şirket; şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik alanlarında önemli çalışmalar yaptı.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'in, kurumsal yönetim anlayışıyla elde ettiği başarı ödüllendirildi. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği '11'inci Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, 'En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2'nci Şirket' unvanının sahibi olarak, ödüle 6'ncı kez layık görüldü.

Verilen bilgiye göre Aksa Akrilik, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde de kurumsal yönetim alanında önemli uygulamaları hayata geçirdi. Şirketlerin 2020 yılındaki 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları' baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şirket, bir önceki yıldaki puanını koruyarak 97,22 puan almaya hak kazandı. Bu ödülle; yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturduğunu, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüğünü ortaya koyan şirket, aynı zamanda pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettiğini ve tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönetildiğini tescillemiş oldu.

Kurumsal yönetim endeksine 2014 yılında dahil olan şirket, önceki yıllarda üst üste 3 kez aynı kategoride birinciliğin sahibi olurken, toplamda altı kez listeye girdi.