Aksa Akrilik ve Akkim Fortune 500 listesinde yer aldı

Akkök Holding iştiraklerinden Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, Fortune 500 listesinde yer aldı. Genel listede Aksa Akrilik 74'üncü sıraya çıkarken Akkim Kimya ise 252'nci basamağa yükseldi.

Aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Fortune'un, Türkiye'nin en büyük kuruluşlarını belirlediği “Fortune 500” araştırmasının sonuçları açıklandı. Akkök Holding'in Yalova'da faaliyet gösteren şirketleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, listeye girme başarısı elde ederken net satış rakamlarına göre oluşturulan genel sıralamada yükselişlerini sürdürdüler.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2021'deki 8 milyar 348 milyon 157 bin TL'lik toplam satışıyla genel listede 13 basamak yükselerek 74'üncü oldu. Türkiye'nin en büyük 100 şirketi arasına girmeyi başaran şirket, Faiz, Vergi Öncesi Karlılık alanında da en yüksek 43'üncü rakamı elde etti. Şirket ayrıca kimyevi madde sektörel kategorisinde de 3'üncü sıraya çıktı.

Kimyasal ham madde üreticilerinden Akkim Kimya, 2021'deki toplam 2 milyar 328 milyon 828 bin TL'lik net satış rakamıyla genel listede 69 sıra ilerleyerek 252'nci basamağa yükseldi. Şirket, bir yılda ihracatını yüzde 212 yükselterek ihracatını en çok artıran 50'nci kuruluş oldu. Şirket ayrıca kimyevi madde sektöründe 2 basamak çıkarak 7'nci sıraya ulaştı.