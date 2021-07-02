Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500'de

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan “Fortune 500” araştırması tamamlandı. Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik ve Akkim Kimya listede yer aldı.

Her yıl Türkiye'nin en başarılı şirketlerini belirleyen Fortune 500 listesi, bu yıl da hazırlanarak kamuoyuna duyuruldu. Araştırma kapsamında en büyük şirketler 2020'deki net satış rakamlarına göre sıralandılar. Yalova'da faaliyetlerine devam eden akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ve kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya, bu yıl da listede yer aldı.

Genel listede önceki yıla kıyasla 8 basamak ilerleyen Aksa Akrilik, 87.'liğe çıktı. Şirket ayrıca Kimyevi Madde sektörel listesinde de 1 sıra yükselip 4. sıranın sahibi oldu. Sıralamadaki yükselişi bu yıl da devam eden Akkim, 11 basamak atlayarak 321. oldu. Akkim, Kimyevi Madde sektörel listesinde de 1 sıra yükseldi ve 9.'luğa yerleşti.