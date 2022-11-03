Aksa Akrilik'in ilk 9 aylık net kârı 2 milyar lira

2022'nin ilk 9 aylık finansal sonuçlarını duyuran Aksa Akrilik'in cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,5 kat arttı. Şirketin EBİTDA'sı ise, iki katın üstünde artışla 3,1 milyar TL'ye ulaştı. Net kârı yıllık yüzde 165 artan şirket, 2 milyar TL net kâr açıkladı. Aksa Akrilik'in ilk 9 aylık yatırım miktarı ise 686 milyon TL'ye ulaştı.

Dünyan önde gelen akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2022'nin ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre yılın ilk 9 ayındaki cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 kata ulaşan artışla 13,14 milyar TL olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin EBİTDA'sı, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 221 artarak 3,1 milyar TL oldu.

Net kârını yüzde 165 artırdı

Aksa Akrilik, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 165 artışla 2 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin ilk 9 aydaki toplam yatırım miktarı ise 686 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde ihracat rakamı ise 324 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Yeni yatırımlarla hedeflerimize yürüyoruz”

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, ilk 9 aylık sonuçları değerlendirdi. Üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiklerini dile getiren Taş, “Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yarım asırdır tüm paydaşlarımız için katma değer yaratıyoruz. Türkiye'de sadece Aksa Akrilik tarafından gerçekleştirilen akrilik elyaf üretimiyle ülkemizin ihracatında stratejik pay sahibiyiz. Yüksek tempolu devam eden çalışmalarımızla 2022'nin ilk 9 ayında hedeflerimize ulaştık. Aksa Akrilik'in başarılarında emekleri bulunan çalışanlarımıza ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.