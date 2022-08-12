Aksa Akrilik'ten yılın ilk yarısında 8,3 milyar TL ciro

2022'nin ilk yarısındaki finansal sonuçlarını duyuran Aksa Akrilik'in cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artışla 8,3 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK rakamını yüzde 243 artıran şirketin net kârı da 1 milyar TL'yi aştı. Şirketin ilk yarıdaki toplam yatırım miktarı ise 413 milyon TL'ye ulaştı.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre yılın ilk yarısında ciro, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılık (FAVÖK) ve net kârlılıkta artış kaydedildi.

1 milyar TL'yi aşan net kârlılıktaki artış yüzde 149

Şirket, 2022'nin ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artışla 8,3 milyar TL'ye yükseltti. 1,9 milyar TL FAVÖK rakamına ulaşan şirketin bu alandaki yükselişi ise yüzde 243 oldu. Şirket, yılın ilk 6 ayındaki net kârını yüzde 149 artırarak 1 milyar TL'nin üzerine çıkardı.

“413 milyon TL yatırımla hedeflerimize yürüyoruz”

Yılın ilk yarısındaki sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş; üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiklerini dile getirdi. Taş, “Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yarım asırdır tüm paydaşlarımız için katma değer oluşturuyoruz. Türkiye'de sadece şirketimiz tarafından gerçekleştirilen akrilik elyaf üretimiyle ülkemizin ihracatında stratejik pay sahibiyiz. Yüksek tempolu başladığımız 2022'nin ilk yarısı itibarıyla performansımızı artırmayı başardık. Bu periyotta tam 413 milyon TL değerinde yatırım yaparak hedeflerimize giden yolda güçlü adımlar attık. Şirketin başarılarında emekleri bulunan çalışanlarımıza ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.