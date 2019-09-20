Aksaçlı KOM Daire Başkanı oldu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı olarak atandı. Emniyet teşkilatında Aksaçlı lakabı ile tanınan ve 1990 yılında polislik mesleğine başlayan Çorumlu, ülkenin birçok yerinde kritik görevlerde bulunurken, uzun yıllar istihbarat müdürlüklerinde de görev aldı.

Mahmut Çorumlu kimdir?

1968 yılında Emirdağ´da doğdu.1986 yılında Polis Kolejinden,1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı. 2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) Barış Gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2016 yılı Ekim ayında Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak atanan Çorumlu, bu atama ile yeni görevine başladı. Çorumlu, iyi derecede Fransızca bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.