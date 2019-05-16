Aksaray ve Kuştepe'de sahte dolarla turistleri dolandıran turist çifti polis yakaladı

Aksaray ve Kuştepe'de sahte dolar ile turistleri dolandıran İran uyruklu çift, polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcılık anı kameralara yansırken, yakalanan turistlerden biri tutuklandı.

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz Pazartesi günü polis ekipleri, turist bir çiftten şüphelendi. Çifti takibe alan polis, çiftin elinde bulunan dolarları başka bir turist çifte gösterdiğini gördü. Çifte dolar vererek tırnakçılık yaptığını fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobile binmek üzereyken çifti durdurdu. Şahısları inceleyen polis, pasaportlarının sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Ali Rıza P., Sakıneh P. ve Bahman N. gözaltına alındı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Şubeye götürülerek ifadeleri alınan P. çifti tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.