İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da tramvay ile peron arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Fatih Aksaray’da tramvay durağında peron ile tramvay arasına düşen bir kişi sıkışarak yaralandı.

Fatih Aksaray'da tramvay durağında peron ile tramvay arasına düşen bir kişi sıkışarak yaralandı. Şahıs, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Olay, saat 20.15 sıralarında Fatih Aksaray tramvay durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Olayda yaralanan adam vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre iki yönlü olarak durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

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