İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Türkiye’de ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Avrupa’da 10’dan fazla ülkeye kamyon ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor.

Türkiye'de ürettiği her 2 kamyondan 1'ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Avrupa'da 10'dan fazla ülkeye kamyon ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor.



Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına 883 adet kamyon, bin 992 adet de çekici olmak üzere toplam 2 bin 875 adet kamyon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği kamyonların ihracatına da hız kesmeden devam ediyor.



En büyük ihracat pazarı Avrupa


Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen kamyonlar Almanya, Fransa ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında 816 adetle en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeyi 532 adetle Fransa ve 356 adet kamyon ihracatı ile İspanya takip etti.

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