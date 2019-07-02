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Akşemsettin Mahallesi'nde fiziki tarama çalışmaları yapıldı

Eyüpsultan ilçesinin 29 mahallesinde fiziki tarama çalışmaları devam ediyor.

Yenilenmesi gereken yerler tespit edildi ve 80 kişilik bir ekiple anında müdahale yapıldı.


Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinin ardından 2 Temmuz Salı günü de Akşemsettin Mahallesi'nde fiziki tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Akşemsettin Mahallesi muhtarlık binası önünden başlayan çalışmalarla mahallenin röntgeni çıkartıldı, yenilenmesi gereken yerler tespit edildi ve 80 kişilik bir ekiple anında müdahale yapıldı. Mahalledeki eksiklikleri yerinde gören saha ekipleri, incelemelerde bulunup anlık çalışmalar gerçekleştirirken, mahalle sakinlerinin sorunları da birebir dinlendi ve notlar alındı.



Yeşilpınar'dan başlamıştı, tüm mahallelerde olacak


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahallelerde fiziki tarama çalışmalarını Yeşilpınar'dan başlatmıştı. Fiziki tarama çalışmaları, ilçedeki tüm mahallelerde devam edecek.

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