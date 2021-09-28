Akşemsettin Parkı'nda sanat ve musiki ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi'nin ‘Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde' isimli etkinliği kapsamında Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Etkinlikte Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı buluyor. Mahalle sakinleri ney, tambur, bendir ve rebap dinletisi eşliğinde, ebru, çini, seramik ve çömlek gibi atölye çalışmaları yapıyor. Etkinlik için bu kez Akşemsettin Parkı'nda sanat atölyeleri kuruldu. Atölyelere mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sanatseverlerle bir araya geldi. Başkan Deniz Köken parkta vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet edip, çalışmaları izledi.

Kurslara kayıtlar devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Geleneksel Sanat ve Musiki Akademisi kurs kayıtları devam ediyor. Kurslarda çini atölyesi, ney, hat, bendir, minyatür, ud, tezhip, İstanbul kemençesi, ebru, kaligrafi, seramik, tambur, çömlek ve Osmanlıca metin okumaları eğitimleri veriliyor.