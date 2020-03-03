Akşemsettin Yarı Olimpik Havuzu'nun temel betonu atıldı

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin'de yapımı devam eden, temel kazımı biten yarı olimpik yüzme havuzunun temel betonu atıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in önem verdiği projeleri arasında yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bin 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında koşu ve yürüyüş parkuru, açık spor alanı, çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak. Bunların dışında 704 metrekarelik alana kafeterya, 30 araçlık otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve süratle çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.