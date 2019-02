Aksiyon filmlerinin efsane ismi Jackie Chan, Madame Tussauds İstanbul'da

Rol aldığı aksiyon filmleri ile sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen, dünyanın en ünlü Uzak Doğulu film yıldızlarından Jackie Chan, Madame Tussauds İstanbul'daki yerini aldı. 12 Şubat Salı günü Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile Madame Tussauds İstanbul'da gerçekleşen tanıtıma; Çin merkezli firmaların Türkiye'deki ofis çalışanları, Çinli turistler ve sanatçının hayranları da ilgi gösterdi.

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar 100'ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Jackie Chan, artık Madame Tussauds İstanbul'da. Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile Madame Tussauds İstanbul'da gerçekleşen tanıtım, Türkiye ve Çin arasındaki dostane ilişkileri bir kez daha pekiştirdi. Ünlü Thai Chi ustası Esat Ataç'ın eğitmenliğindeki Wudang Principle İstanbul'un gösterisi ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken; Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerin figüre uygun bir kompozisyonda poz verebilmesi için güne özel bir dekorasyon da hazırladı. Tanıtıma katılanlar, Jackie Chan figürüyle poz verirken forma giydi.

Etkinliğe katılanların ilgisini çeken aktivitelerden birisi de Çin Çay Seremonisi oldu. Türk Çin Kültür Derneği'nin, Madame Thussauds İstanbul'daki tanıtıma katılan ziyaretçiler için özel olarak hazırladığı Çay seremonisi, ev sahibinin konuklarına ve doğaya saygısını ifade ettiği için Çin kültüründe önemli bir yere sahip.

Jackie Chan figürünün yapımına 2000 yılında başlandı

Jackie Chan'in figürünün yapımına 2000 yılında Hong Kong'da düzenlenen ölçüm çalışmaları ile başlandı. Yüzlerce vücut ölçüsü ve fotoğraf çekiminin ardından oluşturulan figürün saç tasarımı ise, sanatçının 11. Uluslararası Şangay Film Festivali'nin açılışındaki saç modeli referans alınarak hazırlandı. Her detayı için ustalıkla çalışılan figürün kostümü ise 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala'sındaki kıyafeti birebir kopya edildi. Jackie Chan, dünyadaki Madame Tussauds'ların pek çoğunda ziyaretçilerin en beğendiği figürler arasında yer alıyor.

Kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde rol aldı

Filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayan ve tüm zorlu hareketlerin üstesinden ustalıkla gelen Jackie Chan, 1954 yılında Hong Kong'da doğdu. Gerçek adı Chan Kong Sang olan Jackie Chan, sinema kariyerine 1962 yılında çocuk oyuncu olarak başladı. O tarihten bu yana aralarında gişe rekorları kıran Rush Hour (Bitirim İkili) serisi, Rumble in the Bronx (Tehlikenin İçinde) ve Shanghai Noon (Şangaylı Kovboy) da dâhil olmak üzere 100'ün üzerinde filmde rol alan ünlü oyuncu, aynı zamanda iyi bir dövüş ustası, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcı. Jackie Chan, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın kapanış töreninde 'Hard to Say Goodbye' şarkısını da seslendirdi.