Aktuğ Sönmez: "Genç oyuncu çıkaramıyoruz, çünkü sabrımız yok"

Eski Göztepe Futbol Altyapı Sportif Koordinatörü Aktuğ Sönmez, "Genç oyuncu çıkartamıyoruz. Çünkü sabrımız yok. Hemen verim almak istiyoruz. Bütün paydaşlar olarak ortak hareket etmeliyiz" dedi.

Antalya'da düzenlenen “WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor” (WL Convention) organizasyonunda 4. günün son panelinin konuşmacıları arasında, birçok ünlü futbolcunun menajerliğini yapan Batur Altıparmak, Eski Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi ve Eski Göztepe Futbol Altyapı Sportif Koordinatörü Aktuğ Sönmez, ‘Türkiye'nin dünya futbol arenasındaki yeri' konusunu masaya yatırdı.

Moderatörlüğünü Orçun Yücel'in yaptığı panelde konuşmacılar, Türkiye Süper Ligi'nin TV yayın gelirlerinin Avrupa'nın çok gerisinde kaldığına vurgu yaparken, bu durumun kulüplerin ekonomisini olumsuz etkilediğinin altını çizdiler.

Kulüplerin ayakta kalabilmesi için uygun fiyatlara aldıkları futbolcuları, yüksek bedellerle yurt dışına satmaları gerektiği görüşünde fikir birliği ortaya koydular. Genç oyuncuların tespiti, bu futbolcuların gelişmesi ve nihayetinde yurt dışına satışlarıyla ilgili süreçlerde yaşanan sıkıntılara değinen konuşmacılar, en idealinin 18-21 yaş arası Türk futbolcuların yurt dışına yönlendirmesinin ülke futboluna sağlayacağı faydaları ifade ettiler. Almanya, İngiltere, İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinin son 8 yılda oyuncu alım-satımından zarar ettiğini söyleyen konuşmacılar, bu ülkelerin bu açığı yayın gelirleriyle kapattığını söyledi.

18-21 yaş arasına kategori yok"

TV gelirlerinde son yıllarda hızlı bir düşüş olduğuna dikkat çeken Batur Altıparmak, ''Türkiye olarak TV yayın gelirlerinde çok büyük bir düşüş yaşandı. 400 milyon dolarlardan 115 milyon dolara geriledik. Avrupa yayın gelirleriyle karşılaştırdığımızda, Türkiye Süper Ligi çok gerilerde yer alıyor. Bu da doğal olarak kulüpleri zor duruma sokuyor. Geçmişte Avrupa'ya gidip, geri dönen Türk futbolcuları nedeniyle Avrupa kulüpleri temkinli davranıyor. Bir yıl oynayıp geri dönmek istemelerinden korkuyorlar. Daha fazla Türk oyuncu Avrupa Liglerine gitmeli. Orada kalmalılar. Sürekliliklerinin olması gerekir. Türk futbolcuları yurt dışına gitmesinde yabancı oyuncu sayısının bir ilgisi bulunmuyor. Mantık oyuncu gelişimi ilgili değil. Kulüp menfaatleriyle ilgili. O yüzden genç bir futbolcunun yurt dışına gitmesine cazip bakmıyorlar. Aynı şekilde kiralanmalarına da olumlu yaklaşmıyorlar. Mesela Roma Salih Uçar'ı Empoli'ye kiralık vermek istediğinde Fenerbahçe karşı çıktı. En ideali 18 yaşına gelen yetenekli bir oyuncu Avrupa'ya gitmeli. Bunun için hazır hale getirilebilir. Portekiz ve İspanya ligleri genç Türk oyuncular için ideal ligler. Ülkemizde 18-21 yaş arası oyuncular için ayrı bir lig bulunmuyor. A takımlarında yedek kalıyorlar. Gelişimleri duruyor. Şans verilmiyor. Düşünün ki Leicester Çağlar'ı 23 milyon dolara aldıktan sonra 1 yıl oynatmadı. Hazır hale gelmesini bekledi. Bizler çok aceleciyiz. Günü kurtarmak için uğraşıyoruz'' diye konuştu.

"Maaş yükü çok ciddi bir sorun"

Kulüplerin düzlüğe çıkabilmesinin yolunun, uygun maliyetlere aldıkları futbolcuları iyi kontratlarla satmasından geçtiğinin altını çizen Ali Naibi, Anadolu kulüplerinin düşük maliyetli futbolcuları tespit edip, geliştirdikten sonra yüksek maliyetlere satmaları halinde ciddi bir gelir elde edecek. Ancak Anadolu kulüplerimizin sicili hiç de iyi değil. Futbolcular, UEFA ile sorun yaşamış kulüplere gelmek istemiyorlar. Bu kötü sicilin silinmesi zaman alacak. Bu nedenle futbolcuları motive etmenin tek yolu yüksek paralar vermek. Maaş yükü Türk futbolu için ciddi bir yük. Son yıllarda Türk kulüpleri bonservis alıp, daha düşük maaş ödeme yolunu tercih ediyorlar. Genç oyunculara yöneliyorlar. Türkiye'de ücret konusunda tam bir adaletsizlik var. Onun yerine Avrupa'da daha iyi şartlarda bir kontratı tercih edebiliyorlar. Yeni kural gereği herkes 2002 ve sonrası yabancı arayışı içinde ama kimse 2001'li Türk oyuncu aramıyor'' dedi.

"Genç oyuncu çıkaramıyoruz, çünkü sabrımız yok"

"Göztepe gibi Anadolu kulüplerinin tüm derdi, oyuncu alıp satmak" diyen Aktuğ Sönmez, şunları söyledi: "Futbolcu tercih ederken yerli olsun, yabancı olsun bilindik oyunculara yönelmek zorundasınız. 25 yaş ortalamasındaki oyuncuları alıp, kısa zamanda aldığınız fiyatın üstünde satmak zorundasınız. Ancak bu sayede gelir elde edebilirsiniz. Biz de Göztepe olarak bunu yaptık. Performans olarak başarılı olamadık ama yurt dışına oyuncu satabildik. 2002'de Dünya üçüncüsü olan futbolcularımız Avrupa'nın 5 büyük ligine gitti. Bunu ancak 16 yıl sonra tekrarlayabildik. Genç oyuncu çıkartamıyoruz. Çünkü sabrımız yok. Hemen verim almak istiyoruz. Bütün paydaşlar olarak ortak hareket etmeliyiz. Ülkemizde eğitimci sorunu var. Öncelikle eğitilecekleri eğitecek insanları eğitmeliyiz."