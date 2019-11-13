Akyürek Holding'in isim hakları 1 milyon 95 bin TL'ye icradan satılacak

Türkiye'de market ve perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren Akyürek Holding, 25 isim hakkı ile birlikte 1 milyon 95 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Türkiye'de gıda, pazarlama, dağıtım, ve marketler zinciri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Akyürek Holding, bünyesinde bulunan 25 adet isim hakkı ile birlikte icradan satışa çıkacak. 50 yıl önce bir bakkal dükkanı ile yola çıkan ve 2 bin 500 çalışan sayısına ulaşan holdinge bağlı İsmar Marketler zinciri, Akyürek Pazarlama Dağıtım, Akyürek Holding, Akyürek Kardeşler Kollektif, gibi şirket isim hakları da icradan satılacak. Holdinge ait 25 isim hakkı 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09.30'da açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

Sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren holdingin bünyesindeki 25 isim hakkının 1 milyon 95 bin TL muhammen bedel ile icradan açık arttırma usulü ile satılacağını ifade eden icra uzmanı Caner Çakı şunları söyledi:

“Uzun yıllar Türkiye'de market, perakendecilik, pazarlama ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın isim hakları icradan satışa çıkacak. Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen veya bu tarz köklü bir marka ile pazarını genişletmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Akyürek Holding ve holdinge bağlı şirketlere ait 25 adet markanın patenti ayrı ayrı icradan satılacak.”

Anapara alacağı 17 milyon 139 bin 39 TL

2015 yılında Akyürek Pazarlama'ya ING Bank tarafından toplam 17,3 milyon Türk Lirası talepli ve 1.9 milyon Türk Lirası ihtar gideri ve 3,5 milyon dolar talepli icra takibi başlatıldı. O dönem şirketten KAP'a yapılan açıklamada, “ING BANK A.Ş. tarafından şirketimiz aleyhine, İstanbul 36. İcra Müdürlüğü'nün 2015/27327 sayılı dosyası ile anapara alacağı 17 milyon 139 bin 39 TL faiz ve diğer kalemler 205 bin 122 bin 83 TL olmak üzere toplam 17 milyon 344 bin 162 TL talepli ve yine İstanbul 36. İcra Müdürlüğü'nün 2015/27495 sayılı dosyası ile bin 970 TL ihtar gideri ve 3 milyon 499 bin 998 dolar talepli icra takibi başlatılmıştır” açıklaması yapılmıştı.