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Al Ahli, Josef'i FIFA'ya şikayet ediyor

Beşiktaş’ın yeni transferi Josef de Souza için eski kulübü Al Ahli, oyuncuyu FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza için eski kulübü Al Ahli, oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Suudi kulübü, Josef'in sözleşmesini ihlal ettiğini iddia ediyor.


Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Josef de Souza için Suudi ekibi Al Ahli, FIFA'ya gideceğini açıkladı. Al Ahli'nin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tek taraflı fesih yapan Josef için Suudi kulübü FIFA'ya gitme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Josef de Souza, 2021 yılının haziran ayında bitecek olan sözleşmesini ihlal etti. Al Ahli, oyuncuya bütün ödemelerin yapıldığını ve konunun FIFA'ya taşınacağını açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Josef de Souza, Al Ahli'nin sosyal medyadan yayınladığı bu açıklamaya cevap yazdı. Al Ahli kulübünün imzalanan anlaşmayı neden göstermediğini ifade eden Josef, "Sözleşme feshinden önce defalarca ödeme yapılması için yazdığımız e-postaları neden göstermiyorsunuz? Ne yazık ki kulübü yöneten kişi bir amatör. Kulüp büyük bir kulüp fakat yönetim Al Ahli'yi küçük yapıyor" ifadelerini kullandı. Josef, bu açıklamasının ardından Al Ahli taraftarlarına teşekkür etti.

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