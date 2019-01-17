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Al-Monitor, Andrew Parasiliti'yi başkan olarak atadı

RAND Corporation Center for Global Risk and Security (Global Risk ve Güvenlik Merkezi) direktörü ve Orta Doğu uzmanı Andrew Parasiliti, Ortadoğu’ya ilişkin haber platformu Al-Monitor’ün başkanı olarak atandı.

RAND Corporation Center for Global Risk and Security (Global Risk ve Güvenlik Merkezi) direktörü ve Orta Doğu uzmanı Andrew Parasiliti, Ortadoğu'ya ilişkin haber platformu Al-Monitor'ün başkanı olarak atandı.



Orta Doğu uzmanı Andrew Parasiliti, 2012-2014 yılları arasında editör olarak çalıştığı Al-Monitor'ün ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki izleyicilerine otoriter, gazetecilik ve analiz sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Washington DC merkezli Al-Monitor'e yeniden katılacağı açıklandı.



Al-Monitor'un sahibi medya yatırım şirketi Crest Media LLC'den Daria Daniel şu ifadeleri dile getirdi: "Andrew'in Al-Monitor'deki olağanüstü ekibe katılımından memnuniyet duyuyoruz. Bölge, bölgenin politikası ve kültürüne ilişkin bilgisi, global çaptaki okuyucularımıza değer sağlayacak. Al-Monitor, bölgedeki kusursuz ses olmaya devam edecek".



Dr. Parasiliti ise "Jamal Daniel'in bağımsız medya ve Orta Doğu'daki trend düzenleyici analiz vizyonunu gerçekleştirmek üzere Al-Monitor'e destek olma fırsatına sahip olduğum için gurur duyuyorum. Al-Monitor'un 7 yılı aşkın süredir oluşturduğu inanılmaz hikayenin sonraki bölümünde yer alacağım için mutluyum" dedi.

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