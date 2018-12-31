Alaattin Hatayoğlu son yolculuğuna uğurlandı

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, Haznedar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu dün geçirdiği kalp krizinden sonra hayatını kaybetti. Hatayoğlu'nun cenaze namazı bugün öğle vaktinde Haznedar Merkez Camii'nde kılındı. Cenazeye 1967 Trabzonsporlular Derneği Yöneticileri, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın, Trabzonspor eski başkan yardımcısı Ali Uzunay, Trabzonspor eski yöneticilerinden Köksal Sadıklar, Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor'un eski futbolcularından Lemi Çelik, Haluk Kulaçoğlu ve çok sayıda taraftar katıldı.

Hatayoğlu'nun cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Beşyüzevler Mezarlığına götürüldü.