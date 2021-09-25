Alaattin Topuz Caddesi'ne prestij çalışması

Eski Habipler Mahallesi'ndeki Alaattin Topuz Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren belediye, buraya ‘prestij cadde' kimliği kazandırdı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un “İlçemizi her alanda bir Sultanşehir haline getirmek istiyoruz ve bu hedef doğrultusunda ulaşım standartlarımızı en üst seviyeye yükseltmeliyiz.” talimatı doğrultusunda ilçenin dört bir yanında yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Son olarak Eski Habipler Mahallesi'ndeki Alaatin Topuz Caddesi, yapılan çalışmalar neticesinde prestij cadde imajına kavuştu.

Alaattin Topuz Caddesi Tamamen Yenilendi

Sultangazi Belediyesi, Alaattin Topuz Caddesi'nin tamamında asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 700 metre uzunluğundaki eski asfalt sökülerek yerine 1200 ton yeni asfalt serimi yapıldı. Kaldırımlar içinse 950 metre bordür (kenar taşı) ve 4300 metrekare taş imalatı yapılarak eskilerinin yerine yerleştirildi. Aydınlatma kablolarının da yer altına alındığı caddeye, daha tasarruflu ve daha verimli 30 yeni aydınlatma ünitesi yerleştirildi. Böylece Alaattin Topuz Caddesi, yeni asfaltı, kaldırımları ve şık aydınlatma üniteleriyle baştan başa yenilenerek prestij cadde hüviyeti kazandı.