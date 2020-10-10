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Alabora olan balıkçı teknesinde ölenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Samatya açıklarında alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu.

Kazada ölen Hasan Candan ve Nedim Aktaş'ın evli oldukları öğrenildi. Aktaş'ın kuzeni Gökhan Aktaş, "İki tane çocuğu var. Ailesi yeni öğrendi" dedi.


Samatya açıklarında “Kumsal-55” isimli balıkçı teknesi alabora olarak batmıştı. Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılırken, 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Alabora olan teknede hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri belli oldu. Tekne kazasında hayatını kaybeden Hasan Candan ve Nedim Aktaş'ın evli ve Ordulu oldukları öğrenildi. Ayrıca, Candan'ın bir erkek çocuğu, Aktaş'ın da iki çocuğu var.


Nedim Aktaş'ın kuzeni Gökhan Aktaş, "Ablasını kanserden kaybetti. iki tane çocuğu var. Ailesi Fatsa'da yaşıyor. Onlar da olayı yeni öğrendi" dedi.


Öte yandan, Hasan Candan'ın ve Nedim Aktaş'ın naaşlarının memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

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