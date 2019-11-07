Alaçatı Muhallebicisi 2020'de Karadeniz'de büyüyecek

2019 yılında başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 8 yeni şube ile büyüyen Alaçatı Muhallebicisi, 2020'de Karadeniz Bölgesi'nde yeni şubeler açmaya hazırlanıyor.

Ege Bölgesi'ne özgü konseptiyle 2019 yılında 24 ilde toplam 85 şubeye ulaşan Alaçatı Muhallebicisi, yeni yılla birlikte Karadeniz Bölgesi'nde yeni şube yatırımlarına öncelik verecek. Hali hazırda Samsun ve Ordu'daki şubeleriyle hizmet verdiklerini aktaran Alaçatı Muhallebicisi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarı, “2019 bitmeden öncelikle Samsun'da ikinci şubemizi açacağız. Giresun şubemiz için fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz. Yeni yılla birlikte Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Trabzon ve Rize illerinde franchise vererek yeni şubeler açacağız” ifadelerini kullandı.

“Yabancı turistin tercihi Alaçatı Sütlaç ve Sakızlı Muhallebi oldu”

Yerli tüketici kadar yabancı turistlerin de şubelerine ilgisinin arttığını belirten Bülent Sarı, “2019 yazı yabancı turistlerle oldukça hareketli geçti. Yabancı turistler yöresel tatlarla buluşma imkanı buldu. Ege ve Akdeniz'de özellikle Avrupalı turistlerin en çok tercih ettiği tatlılar Alaçatı Sütlaç, Sakızlı Muhallebi, Sakızlı Kazandibi tatlıları olurken, özellikle Karadeniz'e gelen Orta Doğulu turistler ise Kadayıflı Fındıklı Muhallebi ve Krokanlı Kup tercih etti.Karadeniz'de hem yerli tüketici hem de yabancı turist kaynaklı ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyoruz” dedi.

“2020'de 8 ilde toplam 15 yeni şube planlanlıyor”

İnsanların rahat edebileceği samimi mekanlar oluşturarak müşterilerinin memnuniyetini hedeflediklerini ifade eden Bülent Sarı, “Samsun, Giresun, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Trabzon ve Rize'nin yer aldığı 7 ilde franchise vererek Karadeniz Bölgesi'nde ilk aşamada 4 şube açmayı planlıyoruz. 2020 sonunda Türkiye genelinde 15 yeni şube açarak toplam şube sayımızın 100'e ulaşmasını hedefliyoruz. Franchise ile yeni şube sahibi olmak isteyenlere; altyapı, mimari dekorasyon, eğitim gibi tüm noktalarda deneyimimizle yanlarında oluyoruz” açıklamalarında bulundu.