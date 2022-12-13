Alan'dan yönetmenlere açık çağrı

Kadıköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında kültür sanata kapılarını açtığı Alan Kadıköy, ilk prodüksiyonunu yapmak üzere yönetmenlere çağrıda bulundu. İlkbaharda sahnelenmek üzere planlanan ilk prodüksiyona başvuru için yönetmenlik deneyimi olanlar 5 Ocak 2023'e kadar mail yoluyla ve ardından Kadıköy, Koşuyolu'nda bulunan Alan Kadıköy'ün adresine projelerini kargo yoluyla iletmeleri gerekiyor. Başvuru dosyasında yönetmenin özgeçmişi, projenin tanıtıldığı yönetmen dosyası, projede yer alacak ekibin künyesi (oyuncular ve ekip) ve proje metninin yer alması gerekiyor. Sektörün seçici isimlerinin bir araya gelerek değerlendireceği, sezonun prodüksiyonu olarak seçilecek proje 15 Şubat'ta Alan Kadıköy'ün web sitesinden duyurulacak ve ardından ilkbaharda sahnelenmek üzere prodüksiyon çalışmalarına başlanacak.