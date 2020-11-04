İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Ultra Trail, 2021 yılında yapılacak

Alanya Ultra Trail, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.


Sporculara Tarihi Kızıl Kule, Damlataş Mağarası, muz bahçeleri, Alanya Kalesi ve Toroslar gibi Akdeniz'in simge noktalarında koşma imkanı sunan Merrell Alanya Ultra Trail, katılımcılara dört farklı yarış seçeneği de sunacak.


76 km mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 km mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 km mesafeli Alaiye Short Trail'in kayıtları da başladı.


Merrell Alanya Ultra-Trail 3 Nisan 2021 Cumartesi günü 06.30'da Kızıl Kule'de start alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.