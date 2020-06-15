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Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Alanyaspor’un Antalyaspor’u ağırlayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Alanyaspor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Antalyaspor'u konuk edeceği yarı final rövanş mücadelesinin hakemleri açıklandı. 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Direnç Tonusluoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

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