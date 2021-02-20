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Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı Emre Malok

Aytemiz Alanyaspor’un bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.


Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Bahçeşehir Okullar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Kadir Sağlam'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği zorlu karşılaşmada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Ekrem Kan eşlik edecek.

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